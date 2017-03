Balta suurte võistluste eel üle ei mõtle, sest teab, milleks võimeline on

«Ma ise valisin saabumiseks sellise kuupäeva ja olin arvestanud, et treenida peaareenil ei saa. Mul on sarnasel katteid tegelikult mitmeid kogemusi ja see ei ole probleem,» ütleb Balta, keda segas enne EMi külmetushaigus. «Olen võtnud üks päev korraga, teen oma rutiinid nagu ikka ja tahan kehasse mõnusa toonuse saada ja siis võistluspäeval võistelda.»

Oluliste mõõduvõttude eel Balta oma pead pingetega ei vaeva ja lennureisidel püüab liigset keskendumist pigem vältida. «Mulle meeldib inimestega suhelda ja igapäevastest asjadest rääkida. Lennujaamas käin poodides uudistamas, ei ole mingisugust suurt mõtlemist, et mis nüüd saab. Olen juba nii kogenud, et lähen üsna rahulikult kohale,» räägib sportlane.

Kvalifikatsioonis hakkab ta kaheksa finaalikoha eest võitlema 17 naisega. «Kaugushüppes on kõva tase ja kindlasti on see ala siin ka rohkem luubi all kui mujal, sest serblastel on suur medalilootus,» räägib Balta ühest favoriidist ja kohaliku publiku lemmikust Ivana Španovicist, kelle isiklik tippmark on 7.07 ja kes sel hooajal on hüpanud 6.96. Rio olümpial hüppas serblanna end pronksmedalile, Balta oli mäletatavasti kuues.

Üle seitsme meetri on osalejatest hüpanud ka venelanna Darja Klišina - 7.01, kes on kodumaa dopinguprobleemide tõttu ka ainus Venemaa sportlane Belgradis. Klišina on kahekordne sise-EMi võitja.

Balta on isiklike rekordite võrdluses EMil viies naine ja ainus, kes pole sel hooajal varem teadlikult kaugushüppes võistelnud.

Kvalifikatsiooni norm on 6.60, kui normi täitjaid pole piisavalt, saavad edasi kaheksa paremat. «Tugevad on ka kolm inglannat (Lorraine Ugen on sel hooajal hüpanud 6.76 ja Jazmin Sawyers 6.71 - M.G.), kindlasti sakslannad (Claudia Salman-Rath, hooaja parim 6.76; Maryse Luzolo, 6.56; Alexandra Wester, 6.71 - M.G.) ja siis tulevad kõik ülejäänud. Ennast paigutan sinna sakslannade ja inglannade sekka. Arvan, et kui ma hästi hüppaksin, siis konkurente ei üllataks. Mina annan kõik, mis minu sees parasjagu on ja näis, kuidas läheb,» lisas Balta.

Naiste kvalifikatsioon algab täna Eesti aja järgi kell 13. Finaal peetakse pühapäeval algusega kell 18.40.