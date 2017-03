Anti Saarepuu: mina vastutan ebaõnnestumise eest

«Mina vastutan ebaõnnestumise eest,» tunnistas Team Haanja ridades seekordseid teatemehi Raido Ränkelit, Algo Kärp, Karel Tammjärve ja Aivar Rehemaad juhendav Saarepuu.

«Oleks võinud ju mehi omavahel vahetada ja panna sõitma teisi vahetusi,» mõtiskles ta esmalt. «Tegelikult ei oleks seekord vist eriti suurt vahet olnud. Ebaõnnestusime täielikult.»

Eelpool nimetatud nelikul on Sotši olümpiamängude teatesõidu 10. kohaga välja teenitud ka Eesti Olümpiakomitee rahaline toetus, mis kestab järgmise aasta olümpiani. Toetuse pikenemiseks vajatakse tiitlivõistluselt head tulemust ja seda ka Lahtis püüdma mindi. Reaalsuses jäädi sellest aga kaugele.

«Seekordses sõidus on raske midagi positiivset näha. Algo sõit on ehk ainus, millega rahule jääda,» sõnas Saarepuu. «Teatesõit oli meie jaoks väga tähtis. Treenerina olen mina selles süüdi, et mehed ei olnud seisundis, mis lubanuks püstitatud eesmärgi eest võidelda.»

Lahtis valitsesid teatesõidu ajal küllaltki keerulised olud – rada oli pehme, mis soosis selgelt paremas füüsilises vormis sportlasi. «Me ei tulnud raskete oludega toime. Kiiremal rajal oleks kindlasti olnud lihtsam esimestega sammu pidada,» tõdes Saarepuu.

Lahti MMil on meestel kavas veel üks distants, kui pühapäeval sõidetakse 50 km maraton vabatehnikas. Pärast teatesõitu langetati otsus, et viimasele distantsile lähevad eestlastest ainult Aivar Rehemaa ja Andreas Veerpalu.