Kehra ja Viljandi peavad ülitähtsaid kohtumisi Balti liigas

Kui B-alagrupis on veerandfinaalidesse pääsejad selgunud, siis A-alagrupis on viimaste mängude eel kõigil kuuel klubil võimalus nelja parema sekka jõuda. Zaporožje ZTR on alagrupi võitnud, ent Minski SKA-l on 12, Kehral 10, Viljandil 6, Riia Celtnieksil 4 ja Klaipeda Dragunasel 3 punkti. Riialased said sel nädalal kaks silma tabelisse juurde, kui nende hiljutine kaotus ZTR-ile pöörati 10:0 võiduks, sest ukrainlased kasutasid registreerimata pallurit.

Kehralased omavad võimalust teiseks tõusta ja pääseda nii veerandfinaali vastasseisust Põlva Servitiga. Selleks tuleks mõlemad kohtumised võõrsil võita ja loota, et SKA ei alista laupäeval kodus ZTR-i. Neljandaks Kehra langeda ei saa, sest omavahelistes mängudes Viljandiga on paremus nende poolel.

Detsembris võitis Kehra mõlemat vastast kodus, Celtnieksi 33:27 ja Dragunase 37:29. «Eks esimeses järjekorras valmistume laupäevaseks mänguks ja läheme plaaniga Celtnieks alistada. Siis vaatame, mis õhtul Minskis juhtub ja olema targemad, kas meil on pühapäeval võimalus tabelis teiseks tõusta või mitte,» selgitas kehralaste juhendaja Indrek Lillsoo.

«Hooaja alguse plaanide kohaselt oleme hetkel küllalt maksimaalsel kolmandal kohal, nii et tõusmisvõimalus on tore lisamotivaator kogu meeskonnale,» lisas Kehra peatreener. «Celtnieks ei mängi kodusaalis, vaid hoopis Spunciemsis ning meil sõidab kaasa mitukümmend fänni. Nii pole välistatud, et tribüünil on meie toetajaid rohkemgi kui lätlastel.»

Võitluses viimasele edasipääsukohale on aga õhus kõik võimalused, isegi selline, kus kolm klubi lõpevatad võrdselt kuue punktiga ning lugema hakatakse omavaheliste kohtumiste punkte ja ilmselt väravaidki.

Nagu Kehra, nii võitis Viljandigi avamängudes mõlemad vastased, alistades Dragunase 30:25 ja Celtnieksi 27:22. Samas pole mulgid lätlastest viimasel kahel hooajal võõrsil jagu saanud – mõlemad kohtumised lõppesid viigiga. Dragunast võideti mullu kahel korral, ehkki kodus vaid ühe ning võõrsil kahe väravaga.

Viljandi peatreener Marko Koks tunnistas, et matemaatikaga pole mõtet tegeleda. «Ukrainlaste nii-öelda lahkus Celtnieksile kaks punkti kinkida olukorda lihtsamaks ei teinud. Meie lähme reisile plaaniga kaks kohtumist võita ehk peame ise mehed olema. Dragunas on kodus võimsas hoos, võitis hiljuti karika ja on liigas kaotuseta, nii et midagi lihtsat me muidugi ei oota,» kinnitas Koks.

«Antud olukorras pole loomulikult probleeme ka meeskonna häälestamisega, pigem vajab jälgimist, et me üle ei mõtleks,» lisas mulkide juhendaja. «Haigused on meid siin viimasel ajal kimbutanud, aga hetkel on kõik mehed rivis, ehkki ilmselt mitte veel tippvormis. Viimased liigamängud tabeli teise poole tiimidega näitasid, et päris oodatud mängupilti veel pole, aga loodetavasti oleme õigel teel.»

Eesti meister Serviti võtab laupäeval kodusaalis vastu Läti meistri Dobele Tenaxi. B-alagrupi viimane mäng turniiritabeli seisukohast suurt tähtsust ei oma, sest Serviti lõpetab Riihimäe Cocksi (16 punkti) järel teisena, omades hetkel 9 silma ja Tenax kolmandana (6). Kõik kohtumised pidanud Klaipeda Granitas-Karys (5) jääb neljandaks.

Balti liigas seni üheksal korral vastakuti olles pole Serviti kordagi lätlastele kaotanud, ent sügisel tänavuse hooaja avakohtumises mängiti pärast kaheksat järjestikust võitu 26:26 viiki. «Pingeid peal pole, aga kodupubliku ees tahaks ikka hästi mängida ja võita,» lausus Serviti peatreener Kalmer Musting.

«Ees on ootamas tähtsad kohtumised nii koduses sarjas kui Balti liiga veerandfinaalid, nii et pärast mänge tabeli teise poole klubidega on laupäevane Tenaxi-mäng suurepärane ettevalmistus edaspidiseks. Hea koht kõiki pallureid testida ja üldse mängupilti lihvida. Ja eks siis laupäeva õhtul või hiljemalt pühapäevaks saame teada, kas veerandfinaalis tuleb vastu astuda SKA-le või Kehrale,» lisas Musting.

Eesti klubide mängud sel nädalavahetusel Balti liigas:

4. märts 14:00 Klaipeda Dragunas – Viljandi HC (Klaipedas)

16:00 Riia Celtnieks – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Spunciemsis)

18:00 Põlva Serviti – Dobele Tenax (Põlvas)

5. märts 14:00 Klaipeda Dragunas – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Klaipedas)

18:00 Riia Celtnieks – Viljandi HC (Salaspilsis)