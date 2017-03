Rahulolev Räikkönen: seekordne testimine läks paremini kui eelmisel aastal

Ferrari meeskond näitas neljast testipäevast koguni kahel kiireimat minekut ning Soome vormelisõitja tunnistas, et tänavune stardiplatvorm on hea. «Kui võrrelda olukorda, kus me olime eelmisel aastal, siis seekord on kõik palju libedamalt läinud, seega see on hea koht, kust edasi minna,» rääkis Räikkönen.

«Oleme ajanud oma rida ja olen õnnelik selle üle, kuidas asjad sujuvad. Autol on hea tunnetus ja kõik on läinud loogiliselt, meil ei ole suuri muresid olnud ja seega ei saa liiga palju kurta,» lisas kogenud soomlane.