Noored maadlejad valmistuvad Palusalu võistlusteks Henn Põlluste käe all

Märtsis täitub 64-aastasel Põllustel 37. aastat päevast, mil ta oma treeneritööd alustas, missioon on tal silme ees veel tänagi. «Eesti maadlusel on praegu head ajad, treeningvõimalused on oluliselt paranenud ning ala juurde on tulnud väga palju noori. Minu jaoks on kogu elu olnud kõige tähtsam maadluse taseme kõrgel hoidmine. Medalite tasemel. Et Eesti oleks rahvusvaheliselt maadlusmaana tuntud ja tunnustatud. Teine tähtis ülesanne on uute treenerite kasvatamine, kogu n-ö ring peab toimima,» ütles Põlluste, kes on oma karjääri jooksul jõudnud pidada nii Nõukogude Eesti, Soome ja Eesti maadluskoondise peatreeneri ametit.

Treeneri sõnul on ees ootavad Palusalule pühendatud võistlused kõigile suureks stiimuliks. «Aprilli algul Saku Suurhallis toimuv noorte võistlus Tallinn Open on pea 2000 osalejaga tugev madistamine. Korrus3 on siiani meie omadest olnud seal kõige edukam klubi, üldvõidu saamiseks andsid olulise panuse ka naismaadlejad. Poisid on motiveeritud ja tahavad hästi maadelda, sest rahvusvaheliselt nii suuri asju pole just ülemäära palju. Osad sportlased saavad lisaks noorte võistlusele nädal hiljem Tartus Maaülikooli spordihoones Palusalu juubelivõistlusel meeste klassis rammu katsuda. Ma arvan, et näiteks Denis Bolunovil ja Uku Leithami tulemustel võiks mõlemal mõõduvõtmisel silma peal hoida küll,» kutsub treener spordisõpru omasid võistlustele kohapeale toetama.

«Bolunov on suure kogemusega ning juba 16-aastaselt kahekordne täiskasvanute meister, lisaks veel mitu korda Eesti koondise eest maadelnud. Uku Leitham tuli esimest aastat juuniorite klassi meistriks. Täiskasvanutega maadlemise ees poistel hirmu pole, neile tuleb anda võimalus. Meeste klassis on kindlasti keerulisem, sest seal on vastased sinust kordi kauem treeninud, kogenenumad ning kavalamad. Samas Bolunovi näitel võib öelda, et paljud saavad meestest jagu tänu sellele, et on rohkem treeninud, õppinud ning pühendunud,» lisas ta.

Tippu jõuab suure kogemusega Henn Põlluste sõnul vaid üüratu tööga. «Noored peavad endale ise kõrged eesmärgid seadma. Kui need olemas, siis võiksid nad Kristjan Palusalu eeskuju järgida küll, tegemist oli väga suure tahtejõuga ja tööka maadlejaga, kes inimesena oli äärmiselt tagasihoidlik ja suure südamega,» rõhutas klubis Korrus3 uusi talente treeniv Põlluste.

«Minu uutele õpilastele maadlus meeldib, see on väga mitmekülgne spordiala. Arendab võhma, jõudu, kiirust, osavust, tehnikat, taktikat, mis on eluks vajalikud ka muudes valdkondades. Noorte võistluskalender on meil ka väga hästi organiseeritud, edukad tulemused toovad tunnustuse ning tõstavad motivatsiooni. Korrus3 on hetkel veel väga noor klubi, mille esimesed liikmed on juuniorite tasemele kasvanud. Töötan saalis koos endise Ukraina koondise peatreeneri Aleksander Kotovoiga ning pingutame ühiselt, et mõne aasta pärast täiskasvanute seas häid maadlejaid rohkem oleks. Näen, et minu ümber on palju neid, kes täie tõsidusega harjutavad ning võistlusteks valmistuvad,» rõõmustas Põlluste.

Estonian Wrest Fest koosneb kahest suuremast võistlusest ja maadluslaagrist. Mõlemad spordiüritused on pühendatud Kristjan Palusalule. Esimene leiab aset 31.märtsist kuni 2. aprillini Tallinnas Saku Suurhallis ja on mõeldud kuue kuni 20-aastastele noortele, kes võtavad 14 matil üksteiselt mõõtu kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses. Teine võistlus peetakse Maadlusliidu ja Eesti Spordiseltsi Kalev eestvedamisel aprillikuu teisel nädalavahetusel juunioritele ja täiskasvanutele Tartus Maaülikooli spordihoones. Kavas on nii kreeka-rooma kui vabamaadlus. Kahe võistluse vahele jääb laager, milles eestvedajaks on Tallinnas tegutsev klubi Korrus3.

Estonian Wrest Fest 2017 ajakava:

• 31.03 – 2.04.2017 Tallinn Open 2017 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlus

(Tallinn, Saku Suurhall)

• 3.04 – 6.04.2017 rahvusvaheline maadluslaager klubi Korrus3 eestvedamisel

• 07.04 – 09.04 XXX Kristjan Palusalu mälestusvõistlused (Tartu, Maaülikooli spordihoone)