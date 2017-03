Kullamäe mängust Raplaga: võtsime kohustusliku võidu ära

Tartu alistas võõrsil Rapla numbritega 91:67. «Võtsime kohustusliku võidu. Mänguliselt ei olnud täna meie poolt parim esitus, kuid heameelt tegi see, et sain anda vaba päeva mõnedele mängijatele, kes kolmapäeval suuremat rolli kandsid, ning kindlasti ka selle üle, et (Max) Konate korralikud minutid kirja sai. Õppisime teda tänase mänguga ise paremini tundma, samuti tema meid,» ütles Kullamäe mängu kokkuvõtteks.