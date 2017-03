Jalgpalli otsepilt: iseseisvunud Pärnu üritab Kaljule järjekordselt hambaid näidata

Enne mängu:

Pärnakad pidid mullu Linnameeskonna nime all rassima üleminekumängudel, et oma kõrgliigakõlbulikkust tõestada, kuid seal saadi Maardust suureskooriliselt jagu. Linnameeskonnana jõuti kõrgliigas pallida kaks hooaega, talvel läks projekt aga lõhki ning tänavusest esindab suvepealinlasi taas Vapruse-nimeline klubi.

Vapruse varasemad seiklused

Pärnu Vaprus mängis meistriliigas ka aastatel 2007-2009, loovutades iga hooajaga ühe liigakoha. Üleminekumängudel tuli tunnistada Paide Linnameeskonna paremust ja nii kukuti aste madalamale, seejärel aga koguni tugevuselt viiendasse-kuuendasse liigasse. Kõrgliiga parim tulemus mängiti välja 2006. aastal, kui 34 punktiga saadi 7. koht. Seda tulemust pole ei koha ega punktide poolest suudetud kõrgliigas kohata.

Kes lööb väravaid?

Möödunud hooaja lõppvaatuses korraks isegi tiitlis kinni olnud, kuid lõpuks kolmanda kohaga leppinud Kaljust lahkus kahe hooaja vahel hulk võtmemängijaid – Ats Purje siirdus tagasi Soome kõrgliigasse, Sander Puri Iirimaale ja Eino Puri Tartu Tammekasse, klubis ei jätka ka aastaid seal mänginud Jorge Rodrigues, Hidetoshi Wakui ja Damiano Quintieri. Kui kaitseliin on Kaljul jätkuvalt tugev, siis ründajatest on praegu meeskonna nimekirjas vaid veteran Tarmo Neemelo, noored Peeter Klein ja Robert Kirss ning uus brasiillane Carlos. Peamine küsimärk on seega – kes hakkab lööma Kalju väravaid? Sama mure on Pärnul, sest lahkunud on nii Henri Hanson kui ka mullu vigastustega maadelnud Taavi Laurits.

Hõre keskväli

Kalju peatreeneril Sergei Frantsevil on muresid veelgi, sest keskväljal peab mullu kogutud kaartide tõttu hooaja avamängu vahele jätma Artur Valikajev, poolkaitseankur Reginald on aga vigastatud. Eeldatavasti pääsevad algkoosseisus platsile Artjom Dmitrijev ja talvel Sillamäe Kalevist saabunud Deniss Tjapkin, Carlos nihkub aga olude sunnil ründeliinist madalamale.

Abi tuleb Eesti riigi kaitsjalt

Pärnu meeskonda aitab vähemalt hooaja esimeses pooles Rasmus Peetson, kes saab aga mängimas käia kaitseväeteenistuse kõrvalt. Samas kulub noorele Pärnu meeskonnale Peetsoni abi keskväljal kindlasti hädasti ära, ehkki klubis jätkab ka Martin Vunk, keda võib konteksti arvestades servapidi juba veteranmängijate hulka lugeda. Samuti esindavad Pärnut edasi kogenud Karl Palatu ja Rauno Tutk. Suur küsimärk on peatreeneri Marko Lelovi jaoks sel hooajal taas väravavahi valik – kas usaldada 20-aastast Hendrik Vainut või kõigest 16-aastast Andreas Kallastet?

Vanad võlad

Kaks hooaega tagasi kustutas just pärnakatelt suvepealinnas saadud kaotus Kalju lootused tiitlini jõuda, raskustes on Pärnuga oldud aga korduvalt. Ka mullu võideti esimene omavaheline mäng vaid 1:0, suvel suutis Pärnu aga kaljukatelt 0:0 tulemusega viigipunkti röövida.