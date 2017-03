Uibo ega Rosenberg pole varem seitsmevõistluses tiitlivõistlusel osalenud. Uibo isiklik on 6044 silma, Rosenbergil 5986 punkti. Uibo pole sel alal sisetingimustes üldse võistelnud, Rosenbergi isiklik on pärit veebruaris Tallinnas toimunud rahvusvaheliselt mitmevõistluselt.

Ksenija Balta hakkab kvalifikatsioonis kaheksa finaalikoha eest võitlema 17 naisega. Üheks favoriidiks on kohaliku publiku lemmik Ivana Španovic, kelle isiklik tippmark on 7.07 ja kes sel hooajal on hüpanud 6.96.

Üle seitsme meetri on osalejatest hüpanud ka venelanna Darja Klišina - 7.01, kes on kodumaa dopinguprobleemide tõttu ka ainus Venemaa sportlane Belgradis.

Balta on isiklike rekordite võrdluses EMil viies naine ja ainus, kes pole sel hooajal varem teadlikult kaugushüppes võistelnud. Balta isiklik on 6.87.