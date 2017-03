Liverpooli fänniportaal: Klavan täna algkoosseisus platsile ei mahu

Liverpooli fänniportaal This is Anfield ennustab, et Liverpooli eest alustavad täna keskkaitses vigastuspausilt naasnud Dejan Lovren ning Joel Matip. Äärekaitsjatena ennustatakse, et platsile tulevad James Milner ja Nathaniel Clyne.

Samas viskab Liverpooli fänniportaal õhku võimaluse, et kui värskelt naasnud Lovren näitab kohtumises kehva vormi, võib peatreener Jürgen Klopp tema asemel Klavani platsile saata.

Kohtumine Liverpooli ja Arsenali vahel algab kell 19.30.