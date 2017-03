Ujumisdistantsi järel liidrikohal olnud Marko Albert jäi Uus-Meremaal esimesena poodiumilt välja

Harjumuspäraselt dikteeris Albert võistluse kulgu esimesel 3,8 km, kus napi aga oodatud eduga jõudis eestlane ujumisetapilt parima ajaga kuivale maale. Korralikust ujumisajast (48:01) aga olulisemgi oli teadmine, et nii mitmete tugevate konkurentide nagu Marino Vanhoenakeri, Cyril Viennot ning 12-kordse Uus-Meremaa IM-i võitja Cameron Browni ees oli õnnestunud rattaetapiks märkimisväärselt suur edu sisse teha.

180 km rattatrassil tugevat tuult trotsides näitas võimsat sõitu kodupubliku üks lemmikuid, uusmeremaalane Terenzo Bozzone, kes juhtis võistlust sisuliselt kogu rattasõidu vältel. Vaheldumisi kolmandal ja neljandal kohal pedaalinud Alberti ja Mark Bowsteadi ees kasvas kohati vahe enam kui kaheksale minutile, mis teise vahetusalasse jõudes siiski taas vähenes. Rattasõidult jooksurajale liikus tugeva rattalõpu teinud Albert kindlalt kolmandana, liidrist Bozzone´ist maas vähem kui 4 minutit.

Jooksuetapi esimestel kilomeetritel oli selge, et Bozzone´i jaks on jäänud rattarajale. Seni teisena liikunud Braden Currie sai pikalt juhtinud kaasmaalase kätte 10. kilomeetril, natukene aeglasemal Albertil õnnestus see üheksa kilomeetrit hiljem. Liidripositsioonist lahutas Eesti raudmeest selleks hetkeks veel vaid minut ja 41 sekundit.

Tasapisi jätkas edunäljast kannustatud Albert kaotussekundite õhemaks lihvimist, ent lõpuks said pikast katsumusest tingitud raskused ka eestlase kätte. Vahe Curriega hakkas taas suurenema ning sedapuhku Albertil uusmeremaalastelt võitu röövida ei õnnestunud. Veelgi enam - vahetult enne lõppu said väsinud eestlase kätte ka tagant tulevad Cameron Brown ja Cyril Viennot.

Ehkki viimasel hetkel esikolmikust väljakukkumine tekitas Albertile kergelt tuska, tähendas finišiaeg 8:30:16 eestlasele siiski kõrget neljandat kohta ühes soliidse hooaja alguse ja kogutud punktisaagiga. Hawaii Ironmaniks vajalike kvalifikatsioonipunktide kokkusaamiseks on Albertil nüüd suve jooksul tarvis suure tõenäosusega teha kõigest üks õnnestunud võistlusstart.

Tänavuse Uus-Meremaa Ironmani võit läks Braden Curryle, kelle võiduajaks märgiti 8:20:57. Poodiumi järgnevad astmed hõivasid Brown ja Viennot.