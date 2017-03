Jabur ebausk: Rumeenia jalgpalliklubi peatreener joob enne igat mängu pudeli viina

Nimelt on Reghecampf uskumas, et meeskonna edu tagamiseks peab ta enne mänge jooma ära pudeli viina. Nii on Steaua peatreener alati enne kohtumisi napsutamas klubi ühe ametnikuga, kes tunnistajate sõnul viimatise mängu eel isegi püsti ei püsinud. Bukaresti meeskonna omanikku Gigi Becalit ei paista aga tiimi peatreeneri ja tema joomasõbra kummaline käitumine häirivat, sest tema kommentaar selle kohta oli järgmine: «Nende kahega on toimumas kummalisi asju.»

Igal juhul ei tundu Reghecampfi ebausul tõepõhja all olevat, sest viimasest kaheksast mängust on võidetud vaid üks kord, samas kui kaotusi on ette näidata kolm ning viike on kirja saadud neli.