Max Verstappen paljastas uue hooaja eesmärke

Uus vormel-1 hooaeg algab 26. märtsil Austraalias Melbourne'i rajal, kuid noor Red Bulli sõitja ütles, et kavatseb konkreetseid sihte seada alles nelja esimese etapi järel. «Enne Melbourne'i minekut ei tea me, millises olukorras me oleme. Melbourne on (testirajast) täiesti erinev, meeskonnad saavad alles seal õiget informatsiooni ja seetõttu on siin Barcelonas mõttetu neid ringiaegu vaadata,» rääkis Verstappen Barcelonas peetud testisõidu järel.

«Muidugi tuleb natuke asjadel silma peal hoida, aga ei saa muretseda, kui head või halvad asjalood on. Seetõttu mul polegi veel 2017. aastaks kindlat eesmärki. Kavatsen plaani paika panna pärast nelja etappi (sest viies GP sõidetakse just testisõidu koduks olnud Barcelonas- toim), sest siis on erinevatel radadel juba sõite olnud ja see annab meile aimu, mida suudame saavutada,» lisas Verstappen.