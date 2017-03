Uibo: mis ma ikka nukrutsen, tuleb hakkama saada

Jalga vigastas uibo juba eelmisel nädalal. «60 meetris andis tagareis tunda. Start läks hästi, aga distantsi teisel poolel kiiruse pealt ei kannatanud joosta. Eelmisel neljapäeval trennis esimest korda tundsin ja segas ka kõndides. Püüdsin kõiki meetmeid kasutades korda saada, aga läks ajaliselt kiireks,» kommenteeris ta.

«Arvasin, et 60 meetri jooks on kõige kahtlasem ja lootsin, et teised alad saab rütmi peale ehitada. Aga sinna ta läks.»

Uibo jaoks oli EM võimalus saada EOK suurema toetuse peale, praegu saab ta C-kategooria toetust 500 eurot kuus. «Eks ta nii ole, reaalsus on reaalsus ja tuleb hakkama saada.»

Mitmevõistleja lisas, et ajaga on pettumusega kergem hakkama saada. «Mis ma ikka nukrutsen, eks see tuleb ajaga, et nii suurt pettumust pole. Tuleb taastumisele keskenduda,» lisas ta.