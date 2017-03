Balta: finaalis tuleb panna nagu torust tuleb!

«Oleks võinud veel natuke kiiremini tulla see norm, aga ka teisega see ära hüpata pole üldse paha. Põhiline, et tegin selle 6.60 ära,» sõnas rõõmsameelne Balta pärast eelvõistlust. Hüppeid iseloomustas ta järgmiselt: «Esimesel - nagu Andrei (Balta treener Andrei Nazarov-toim.) ütles - ei jooksnud hästi hüppesse sisse. Teine oli parem, tegin oma õiged asjad ära.»

Vetruv põrand Baltat ei seganud. «Arvasin, et vetrub rohkem, aga minu jaoks oli suhteliselt jäik,» sõnas ta.

Finaalis loodab Balta veelgi paremini hüpata. «Ei tea veel, palju seal finaalis üldse on naisi, üheksa või kaheksa, aga siis tuleb panna nagu torust tuleb ja proovida riskida. Saan seal end korralikult lahti hüpata ja saan õige pingutuse ära teha,» lisas ta. Finaali jõudis siiski kaheksa naist, rohkem normitäitjaid ei lisandunud.

Teda hiljuti kimbutanud külmetushaigusest on alles veel tüütu nohu. «Pabersalvrätikuga peab kogu aeg ikka käes olema, aga üldine enesetunne on hea, vorm samuti.»

See Baltale meeldib, et üks favoriite ja kohaliku publiku suur lemmik Ivana Španovic toob homseks finaaliks kohale ilmselt täismaja. «Kindlasti tuleb täismaja, mulle selline atmosfäär meeldib. Õnneks on siin ka hästi palju eestlasi toetamas. Kui mul muidu on võistlustel kogu aeg tükike peret kaasas (Nazarov on ka Balta elukaaslane-toim.), siis nüüd on nagu tükike Eestit ka,» lisas ta naerdes.

Naiste finaal algab homme Eesti aja järgi kell 18.40. Parima tulemusega pääses edasi Španovic (7.03). Ülejäänud finalistid on: venelanna Darja Klišina (6.83), britt Lorraine Ugen (6.80), sakslanna Claudia Salman-Rath (6.6.79), ukrainlanna Marina Bekh (6.71), Ksenija Balta (6.67), britt Jazmin Sawyer (6.54) ja sakslanna Alexandra Wester (6.51).

Balta pidas finaali jõudnud naiste vägevatest tulemustest üllatuseks vaid Salman-Rathi oma.