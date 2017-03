Rootslased soovivad luua Eestisse uue KHLi hokiklubi

Crownsi esindajad on sel talvel käinud korduvalt Tallinnas ning loodavad siia luua täiesti uue hokiklubi, kus oleks olemas nii KHLis mängiv esindusmeeskond, aga ka noortesüsteem. Meeskonda kuuluks suure tõenäosusega mitmeid Rootsi hokimängijaid.

Crowns soovis tegelikult luua uue KHLi klubi Rootsi. Plaani kohaselt oleks kodumänge mängitud erinevatel areenidel, kuid kohalik jäähokiliit ütles nende plaanile «ei». Nüüd ongi aktiivselt alternatiive otsitud ning üks variant oleks klubi luua Tallinna.

«Pärast jäähokiliidu otsust oleme iga päev uusi variante otsinud, mul ei ole vaja seda varjata. Aga ma ei hakka detailselt nendest variantidest rääkima, samuti ei saa ma veel midagi kinnitada,» ütles projektijuht Leif Carlsson.

Rootslased näevad uue klubi koduhallina mõistagi Tondiraba jäähalli, mis mahutab 5900 pealtvaatajat. Teatavasti pidas Riia Dinamo sel hooajal Tallinnas kaks mängu ning mõlemad olid äärmiselt populaarsed. Carlsson ei oska veel öelda, kas ja millal plaan teoks saab. «Üks asi on asjadest rääkida, teine asi on need ametlikuks teha. Nii kaua, kui midagi paberil kirjas pole, ei tasu ootusi kõrgeks ajada.»