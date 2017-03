Ott Tänak Mehhiko ralli eel: põhiasi on siin atmosfäär – mehhiklased armastavad rallit

Tänak toob välja, et Mehhiko ralli on keeruline, sest õhutemperatuur kõigub meeletult. Samas on ralli talle meelde jäänud eelkõige suurepärase atmosfääri pärast. «Inimesed on nii katsetel kui hoolduspargis alati hullud – nad armastavad seda sporti. Nad suudavad tekitada tõsiselt hea tunde,» ütles Tänak videos.