Otse: algrivistuses alustanud Klavan mängib Arsenali vastu

Enne mängu:

The #LFC matchday squad for today's meeting with @Arsenal in full pic.twitter.com/YHup1RByBW

Viimati mängis Klavan Inglismaa kõrgliigas 11. veebruaril, kui sekkus vahetusest Liverpooli 2:0 võidumängus Tottenhami üle. Toona vahetas Klavan 82. minutil välja keskkaitses mänginud Lucas Leiva. Põhikoosseisu kuulus eestlane viimati 28. jaanuaril, mil Liverpool kaotas Inglismaa karikasarjas 1:2 Wolverhampton Wanderersile.

Inglismaa kõrgliigas sai Klavan viimati mängu alustada 21. jaanuaril, kui Liverpool tunnistas Swansea 3:2 paremust.

Tabeliseis

Chelsea 63 punkti (26 mängust)

Tottenham 53 p (26)

Manchester City 52 (25)

Arsenal 50 (25)

Liverpool 49 (26)

Manchester United 49 (26)

Here it is, your @Arsenal team to play Liverpool#LFCvAFC pic.twitter.com/Tw9IYd9QeI