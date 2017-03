Igor Prins: jalaväristamist oli täna rünnakul paljuvõitu

«Võis arvata, et raske mäng tuleb. Avapoolaja lõpu andsime ära, alustasime ja lõpetasime kuidagi ebakindlalt. Oleks võinud mängu kontrollida, aga õnneks teisel poolajal tulime tagasi. Ei saa öelda, et keegi oleks peajagu üle olnud, seega tulemus peegeldab mängu. Teise poolaja pärast on hea meel,» sõnas Prins.

Levadial õnnestus küll komplekteerida Eesti mõistes väga tugev ründeliin, kuhu kuuluvad tänane väravalööja Rimo Hunt, tippvutti naasnud Ingemar Teever ja tagasi Eestisse jõudnud Nikita Andrejev, kuid kokkumängu lihvimine võtab veel aega. «Täna oli natuke liiga palju jalaväristamist, otsustavusest jäi puudu. Teisel poolajal sekkunud Jevgeni Kobzar oli kümmekond päeva vigastatud ja sai meiega kolm päeva trenni teha, kuid suutis teravust luua,» kiitis ja laitis Prins mehi ühtaegu.

Seejärel muutus Prins mängijate lahkamise osas pisut kidakeelseks ja üldsõnaliseks – põhjuseks ajakirjanike selja taha ilmunud Flora peatreener Arno Pijpers, kes jutuajamist huviga pealt kuulas. Vastuseks ajakirjanike küsimusele, kas ta sai kõigest Prinsi räägitust aru, muigas Pijpers: «Enam-vähem!»

Pijpers: kaotasime kaks punkti

Mängutulemus osas Flora juhendaja Prinsiga ühel nõul polnud, sõnades, et kaks punkti läksid kaduma. «Avapoolajal mängisime kohati väga hästi, aga ei suutnud samal moel jätkata. Kaitseliin tegutses kompaktsemalt kui superkarikafinaalis, ka üldises plaanis ei olnud me enam nii naiivsed,» sõnas Pijpers. «Suutsime suuri vigu vältida.»

Meeste häälestamisega tal 0:5 kaotuse järel probleeme polnud. «Raske on siis, kui sa ei saa aru, miks kaotasid. Nüüd aga teadsin, milliseid vigu tegime ja mida parandada. Tegime nädal aega tööd, ka mängijad tundsid, et eksimusi võib tulla, aga saame neid parandada. Selles meeskonnal on potentsiaali, aga kõik võtab aega,» lausus hollandlane.

Järgmises mängus saab Pijpers jälle kasutada täna mängukeelu all olnud keskkaitsjat Joonas Tamme, paari nädala jooksul peaks tema sõnutsi naasma ka tervisega pisut kimpus olev Gert Kams. Joseph Salistest on tal praegu kavas voolida vasakkaitsja ja seda kahel põhjusel: «Ta küll eksis Levadia väravaolukorras, aga tähtis on, et ta sama viga ei kordaks. Ta on tüüpiline kaitsjaks arenenud ründaja, kes peab mõistma, et tema esmane ülesanne on kaitsetöö. Ta mõistis oma eksimust ja tegutses teisel poolajal paremini. Ja kui aus olla, siis ega mul valikut ka pole!» muigas Pijpers.

Jääger koondisemänguks valmis?

Hollandlane loodab endiselt, et Floraga liitub ka Enar Jääger, kes hoiab end praegu meeskonna juures vormis, kuid sihib välislepingut. «Minu meelest on väga-väga positiivne, et tema vormikõvera juures võib ta Küprose-mänguks valmis olla,» viitas Pijpers Eesti koondise valikkohtumisele, mis toimub 25. märtsil. «Ma ei vastuta ju selle eest, aga ta on praegu siiski minu käe all treeniv mängija!» naeris ta.

Seda, kas Jäägerist võiks peagi ka Flora mängija saada, peab Pijpersi sõnul uurima Jäägri enda käest. «Viskan temaga trennis iga päev nalja – Enar, ma ootan! Aga see on tema otsus ja ma austan seda igal juhul. Ta on kogenud mängija, kes teab, kuidas tegutseda. Tahaksin teda väga meie meeskonda – kui ta tuleb ja ütleb, et tahab suveni meie ridades end vormi ajada, olen väga õnnelik,» lausus Pijpers.