Rosenberg: esimene alavõit on päris hea tunne

«Päris hea tunne on see esimene alavõit,» sõnas Rosenberg pärast avapäeva. Eestlane alsutas kõrguselt 1.92 ja eksis esimest korda alles 2.13 avakatsel. «Mul on vaja palju hüppeid teha, et end soojaks ja käima saada. Aga 2.13 oli eesmärk ja selle täitsin. 2.16 peal oli kolmandast katsest kahju, see oleks veel pluss 27 silma andnud.»

Kuulitõukes sai eestlane kirja 14.08, mis oli isiklik rekord. «Eesmärgiks võtsin 14 meetrit ja sain hakkama,» jäi ta tagasihoidlikuks. Viiendal kohal olev mees jäi avapäevaga rahule, sest sai kõrgushüppest palju positiivseid emotsioone, kuigi tundis end pärast kuulitõuget väsinult. «Uskumatu publik on, vahepeal tulid külmavärinad peale, päev lõppes hea tundega,» tunnistas sportlane.

Teise päeva algus on Rosenbergi jaoks raske, sest tõkkejooks on tema nõrgemaid alasid. «See hommik saab keeruline olema, tõkkeid tahan puhtalt joosta,» lisas ta.

Võistluse liider Kevin Mayer Prantsusmaalt on eestlase sõnul igati muhe inimene. Mayeril on koos 3571 silma ja ta liigub Euroopa rekordi graafikus. See kuulub Roman Šebrle nimele aastast 2004. «Mayer võtab asju väga vabalt, soojendusel on paljajalu näiteks. Aga võimsa mulje jätab küll. Tal on teivashüpe päris hea ning võib rekord tulla küll,» lisas Rosenberg.