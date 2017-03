Servitile ja Kehrale Balti liigas võit, Viljandile valus kaotus

B-alagrupp sai tänasega läbi. Riihimäe Cocks kogus maksimaalsed 16 punkti, järgnesid Serviti 11, Tenax 6, Kaunase Granitas-Karys 5 ja Vilniuse VHC Šviesa 2 silmaga. Oluliselt põnevam saab lõpplahendus olema A-alagrupis, kus Minski SKA alistas täna Zaporožje ZTR-i 36:30 ja võttis nii Kehralt praktiliselt võimaluse teiseks tõusta.

Balti liiga debütant ZTR võitis alagrupi 15 punktiga, SKA kogus 14 silma. Kehral on hetkel 12 punkti, ent valgevenelastest palju kehvem väravate vahe, mis tähendab, et veerandfinaalis tuleb vastamisi minna Servitiga. Täiesti lahtine on aga viimane edasipääseja, sest enne homseid mänge on Viljandil 6, Dragunasel 5 ja Celtnieksil 4 punkti.

Lõpuni võidelnud Kehra sai magusa võidu

Kehralased jäid laupäeval Celtnieksi vastu 3:7 taha, ent vähendasid tasapisi vahet ja kaotasid poolaja 12:13. Teisel poolajal jätkus võrdne mäng kuniks viimasel kümnel minutil sai Eesti klubi eest ning võttis magusa 28:24 võidu. «Kõva võitlus kogu kohtumise vältel, aga tundus, et riialaste jõud sai lõpus otsa,» sõnas Kehra peatreener Indrek Lillsoo.

«Eks võõrsil ole alati mitmel põhjusel raskem mängida ja täna tegi lisaks suurepärase partii lätlaste väravavaht, ent õnneks suutsime lõpu siiski enda poole kallutada,» lisas Lillsoo. «Kahjuks kaotasime aga kubemelihase venituse tõttu Dmõtro Jankovski, kes homme Klaipedas kindlasti mängida ei saa.»

Võitjate kasuks viskas Kaspar Lees 7, Uku-Tanel Laast 6, Jankovski 5, Siimo Tänavots ja Jorma Käsper 3, Kaupo Liiva 2 väravat ning Anton Borovski ja Jaan Kauge lisasid 1 tabamuse. Vastaste täpseim oli liiga parim snaiper Arturs Lazdinš 6 väravaga.

Viljandi langes viimastel sekunditel

Viljandi HC domineeris enamuse mänguajast, ent lasi ohjad kohtumise lõpul käest ja kaotas kõige napimalt 23:24. Valus lahendus tuli mõned sekundid enne lõppu kui Rasmus Ots tõrjus Lukas Juškenase karistusviske, ent pall põrkas uuesti Dragunase tagamängija kätesse ja sel korral Juškenas ei eksinud.

Kristo Voika oli Viljandi resultatiivseim 7 tabamusega. Sergei Rodjukov viskas 6, Ott Varik 4, Kristo Järve 3, Kristjan Koovit, Sten Maasalu ja Rasmus Ots 1 värava. Dragunase kogusaldost kaks kolmandikku väravatest läks kahe mehe – Lukas Simenase ja Juškenase – arvele, kes mõlemad olid täpsed kaheksal korral.

«Nii tähtsa ja pingelise mängu kohta tegime ülipalju lihtsaid vigu ning jälle vedas meid alt realiseerimine – usun, et koos karistusvisetega eksisime vähemalt kümnes üks-üks olukorras,» tunnistas mulkide peatreener Marko Koks, olles näinud, kuidas tema juhendatavad suutsid viiest 7-meetri viskest väravasse saata vaid ühe!

«Lootsin ikka, et otsustame edasipääsu täna ära, aga võibolla tahtsimegi liiga palju ja sellest tulenes närvilisus ning siis omakorda rumalad otsused, vead ja eksimused,» arutles Koks. «Üldse ei saanud me hakkama leedukate kahe liidriga, kes meile 16 väravat viskasid, ehkki teadsime hästi nende ohtlikkust.»

Serviti noored oli Läti meistrist selgelt üle

Põlva Serviti alustas kohtumist Läti meistri Tenaxiga võimsalt ja juhtis 20. minutiks juba 12:4 ning võitis poolaja 17:8. Teisel poolajal hoiti pidevalt 8-10-väravalist vahet ning saadi lõpuks kindel 32:25 võit. "Avapoolajal oli meie ülekaal veelgi suurem kui numbrid näitavad, aga realiseerimine vedas kohati alt," kirjeldas Serviti peatreener Kalmer Musting.

«Andsime täna palju mänguaega noorematele palluritele – on oluline, et nemadki saaksid rahvusvaheliste mängude kogemusi. On üks asi pallida esi- või meistriliigas, hoopis teine võidelda mitmekordse Läti meistri vastu. Hea lõpp alagrupimängudele, nüüd ootab meid veerandfinaalis Kehra – vähemalt üks Eesti meeskond saab finaalnelikusse.»

Serviti kasuks tegid skoori Martin Grištšuk, Henri Sillaste ja Hendrik Varul 6, Sander Sarapuu 4, Raiko Rudissaar 3, Üljo Pihus ja Carl-Eric Uibo 2 ning Kristjan Muuga, Henri Hiiend ja Anatoli Tšeslov 1 väravaga. Vastastest oli parim Andis Ermanis 8 tabamusega.

Eesti klubide pühapäevased mängud Balti liigas:

14:00 Klaipeda Dragunas – HC Kehra (Klaipedas)

18:00 Riia Celtnieks – Viljandi HC (Salaspilsis)