Klopp pärast Arsenali alistamist: siiani kindlasti üks paremaid mänge

«See oli kindlasti meilt siiani üks paremaid mänge, sest tegelikult vastane oli väga tugev, kuid saime nendega hakkama,» viitas Klopp Arsenalile, kellest tõusti pärast eilset liigatabelis ühe enampeetud mängu juures kahe punktiga ette.

«Meil olid rasked jutuajamised pärast Leicesterile kaotust (nädala alguses kaotati võõrsil 1:3 Leicester Cityle – toim) ning analüüsisime seda kohtumist, mis polnud nauditav tegevus. Õnneks oli meil veel üks võimalus ja suutsime selle ära kasutada. Eks Premier League meenutabki mõnevõrra Ameerika mägesid,» rääkis sakslane BBC vahendusel. «Kogu meeskond esines väga hästi. Kui tegutseme meeskondlikult, siis seda on lausa lust vaadata,» lisas ta.

«Teadsime teisel poolajal, et Arsenal võib mängu tagasi saada. Alexis Sanchez (sekkus mängu teiseks poolajaks – toim) on nende kõige kvaliteetsem jalgpallur, kuid Simon Mignolet (Liverpooli väravavaht – toim) suutis meid tema eest kaitsta. Meie jaoks on väga oluline, et oleme taas nelja parema meeskonna seas ning edestame Arsenali. Me tõesti tundsime end pärast kaotusmängu Leicesteri vastu halvasti ning vajasime paari päeva, et endas selgusele jõuda,» sõnas Klopp.

Kuna Liverpool on kõikidest sarjadest välja kukkunud, saavad nad keskenduda vaid liigale. Seega leiab järgmine kohtumine aset alles nädala pärast, kui 12. märtsil võõrustatakse Premier League’is praegu 12. kohal asuvat Burnely’t.

Premier League’i esikuuik:

1. Chelsea 63 punkti (26 mängust)

2. Tottenham 53 punkti (26)

3. Liverpool 52 punkti (27)

4. Manchester City 52 punkti (25)

5. Arsenal 50 punkti (26)

6. Manchester United 49 punkti (26)