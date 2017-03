Video: Miami Heati viskekontsert oli LeBron Jamesita mänginud Cavaliersile liiast

Lue põhjendas oma otsust sellega, et reedel toimunud 135:130 võidumängus Atlanta Hawksi vastu veetis James platsil koguni 39 ja Irving 36 mänguminutit. Ehkki 24-aastane Irving on Jamesist kaheksa aastat noorem, oli Lue kindel, et mõlemad mängumehed vajasid läinud ööl toimunud kohtumises puhkust. Ehkki Cleveland soovib murda kolmandat aastat järjest finaalidesse, rääkis Lue, et soovib põhihooajal Jamesile korraldada paindlikumat graafikut, et ta poleks kogu aeg täistuuridel töös. Tähelepanuväärne on aga seejuures tõik, et Cleveland on kaotanud sel hooajal kõik viis kohtumist, kui James pole nende ridades kaasa teinud.

Kohtumises Heati vastu algas mäng üsna tasavägiselt, kuna esimese veerandaja lõpuks seisid tablool 35:35 viiginumbrid. Murrang saabus aga teisel neljandikul, kui Heat viskas 32 silma Clevelandi 16 vastu. Nii kolmas veerandaeg (34:24) kui ka viimane veerandaeg (19:17) kuulusid koduplatsil mänginud Heatile, kes vormistas lõpuks 120:92 võidu.

Kogu kohtumise jooksul hea protsendiga (52,9%) kaugviskeid tabanud Heati (34st 18) resultatiivseimana tõi Goran Dragic 23 punkti, Hassan Whiteside lisas 20 punkti ja võttis 13 lauapalli. Kaotajate parimana viskas Channing Fyre 21 punkti, Kyle Korver lisas 15 silma. Allajäämisest hoolimata jätkab Cleveland idakonverentsis liidrina, olles kogunud 42 võitu ja 19 kaotust.

Kõik tulemused:

76ers - Pistons 106:136

Bucks - Raptors 101:94

Heat - Cavaliers 120:92

Bulls - Clippers 91:101

Nuggets - Hornets 102:112

Rockets - Grizzlies 123:108

Spurs - Timberwolves 97:90

Trail Blazers - Nets 130:116

Video Miami Heati viskekontserdist Cleveland Cavaliersi vastu: