Testimisel vastu seina sõitnud Bottas kirub uusi masinaid: need ei püsi tuulega teel

Bottas oli üks nendest, kes nädala alguses Barcelonas sõidetud testipäeval spinni tegi ning vastu seina sõitis, ehkki sellel kokkupõrkel õnneks tõsiseid tagajärgi polnud. «Ma arvan, et sellistes tuulistes oludes, nagu teisipäeval olid, ei saa uued masinad teel püsimisega hakkama. Tuule mõju on nüüdsest suurem, sest üldine survejõud ning aerodünaamika on suuremad. Kui jääd sõidu ajal tuulepuhangu alla, kaotad suurema osa survejõust kui neutraalsetes ilmastikutingimustes. Seetõttu on vormeli juhtimine nüüdsest keerulisem,» rääkis Bottas Autospordile.

Kui siin ja seal on kuulda olnud ülejuhitavusega seotud juhtumitest, mis on põhjustatud rehvide halvast haarduvusest, siis soomlane seda ei usu. «Minu seisukohalt pole oluline, kui järsk on rehvide haarduvus. Ainult sellisel juhul, kui rehv on kuum ning koosneb raskest segust, võib olla raske neid õigesti funktsioneerima saada,» sõnas Bottas oma kogemuste põhjal rehvide kohta. «Ainult pehmemate segude puhul võin öelda, et uued masinad libisevad umbes sama kaua kui eelmisel aastal.»