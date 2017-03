Klavan hea esituse järel: üritan Kloppil otsustamise võimalikult raskeks teha

«Loomulikult olime natuke pettunud, et ka nemad ühe värava lõid ja me ei suutnud enda puuri puhtana hoida. Kokkuvõttes on aga 3:1 võit Arsenali üle hea tulemus,» rääkis Klavan Liverpoolfc.com vahendusel. «Olime kõik mänguks hästi valmis. Eriti oli seda näha esimesel poolajal. Teise poolaja algus ei olnud just parim ja nii lubasime nad mängu tagasi.»

Klavan tegi keskkaitses hea partii koos Joel Matipiga. Tulevikku vaadates tõdes eestlane, et põhikoosseisu pääsemiseks tuleb pidevalt näidata end parimast küljest.

«Ütlesin juba Liverpooli tulles, et minu eesmärgiks on meeskonda võimalikult palju aidata,» sõnas Klavan. «Kui mind vajatakse, siis olen valmis mängima. Kõik edasine on peatreeneri (Jürgen Kloppi) otsustada. Annan mängides endast alati parima ja üritan treeneril otsuste tegemise võimalikult keeruliseks teha,» sõnas Klavan.

Laupäevases kohtumises eelistas Klopp algkoosseisu valimisel Klavanit Lucas Leivale ja hiljuti traumast paranenud Dejan Lovrenile. Järgmise matši peab Liverpool 12. märtsil, kui koduväljakul minnakse vastamisi Burnleyga.

Premier League’i tabeliseis:

1. Londoni Chelsea 63 punkti/26 mängu

2. Tottenham 53/26

3. Liverpool 52/27

4. Manchester City 52/25

5. Londoni Arsenal 50/26

6. Manchester United 49/26