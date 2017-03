Tottenham teenis võidu ja kaugenes Liverpoolist

Tottenham asus kohtumist 2:0 juhtima, kui 20. ja 56. minutil jõudis väravani Harry Kane. 81. minutil lõi Evertoni poolelt ühe värava tagasi Romelu Lukaku, kuid teisel lisaminutil vastas sellele Dele Alli.

Everton suutis veel kolmandal lisaminutil ühe värava tagasi lüüa, kui tabamuse sai kirja Enner Valencia.

Tabelis teist positsiooni hoidev Tottenham on nüüd kogunud 56 punkti. Kolmandal kohal olevat Liverpooli edestatakse 4 silmaga. Liidrikohal on aga Londoni Chelsea. Ülejäänud esikolmikuga võrreldes ühe kohtumise vähem pidanud Chelseal on koos 63 silma.

Premier League’i tabeliseis:

1. Londoni Chelsea 63 punkti/26 mängu

2. Tottenham 56/27

3. Liverpool 52/27

4. Manchester City 52/25

5. Londoni Arsenal 50/26

6. Manchester United 49/26