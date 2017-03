Balta: vana mina on tagasi, selle pealt võib midagi tõsiselt ilusat tulla

Balta ütles pärast finaali, et pettumust ta ei tunne. «Ei, pettunud ei saa olla. Väga hästi on kõik» rahustas ta ajakirjanikke. «Täitsin oma teise suure eesmärgi jõuda finaali. Esikolmikusse pürgimine oli täna...no ma ei hakka ütlemagi..»

«Samas lähen alati võistlema kõrget eesmärkidega, peab olema soov kõigile ära panna,» lisas ta.

2009. aasta sise-EMil kulla võitnud Balta ütles, et on sama heas vormis kui tookord. «Ma arvan, et mitte mingit vahet pole, kas oleksin sel hooajal varem kaugushüppes võistelnud või ei. Seega olen selle otsusega rahul, et varem ei võistelnud. Tunnen end füüsiliselt hästi, tehniliselt oli siin parem kui näiteks Rios. Vana mina on tagasi, selle pealt võib midagi tõsiselt ilusat tulla.»