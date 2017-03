Kregor Zirki edukas treeningkaaslane tuleb Tartusse võistlema

1998. aastal sündinud Federico Poggio võitis juunioride EMil mullu hõbemedali 100m rinnuliujumises ajaga 1.01,13 ja pronksmedali 50m rinnuliujumises ajaga 27,86, vahendab võistluste Facebooki lehekülg.

Ühtlasi on tegu Kregor Zirki hea sõbra ja toanaabriga Inglismaal Plymouthi kolledžis. Noormehed treenivad Plymouth Leanderis treener Robin Armayani käe all, keda napid kuu aega tagasi soovis endale värvata ka Saksamaa ujumiskoondis, seega on Zirk ja Poggio pärast kauaaegse peatreeneri Jon Ruddi siirdumist Iirimaale üsna heades kätes.

Praegu valmistuvad noormehed suvisteks tiitlivõistlusteks: eestlasel on nendeks juuni lõpus ja juuli alguses toimuv juunioride EM Iisraelis, juuli lõpus aset leidev täiskasvanute MM Ungaris ja augusti lõpus toimuv juunioride MM USAs. Federico Poggio kavatseb startida täiskasvanute MMil Ungaris, kuna ta ei kvalifitseeru enam juunioride vanuseklassi.

Ujumisvõistlus «Tartu Kevad» toimub Aura veekeskuses 15.-16. aprillil.