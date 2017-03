Üllatuspomm: Rain Veideman lahkub Kalev/Cramost ja siirdub Itaaliasse

Udine mängib Itaalia esiliiga idadivisjonis ja paikneb 10 võidu ja 13 kaotusega 16 meeskonna seas 10. kohal. Klubi teatel sõlmiti Veidemaniga leping selle hooaja lõpuni.

Udine meeskonna põhitegija, NBA kogemusega Allan Ray, on meeskonna teatel vähemalt 15 päevaks audis ja tiimil oli hooaja otsustavaks faasiks jõudu juurde vaja.

«Veideman oli lepingupakkumist kuuldes elevil ja ta peaks meeskonna juurde jõudma juba teisipäeval. Veideman on praegu karjääri kõrgpunktis ja ta on Eesti koondise üks nurgakive. Ta on puhas tagamängija ja on eriti hea läbimurretel,» seisis klubi Facebooki lehel.

25-aastane ja 192 cm pikkune Veideman kogus sel hooajal Ühisliigas keskmiselt 11 punkti, 2,5 lauapalli ja 2,1 resultatiivset söötu.