Fotod: Tänak kohaneb Mehhiko oludega omapärasel viisil

«Mehhiko ilus ilm aitab ajavahega harjuda,» kirjutas Tänak oma Facebooki lehele.

«Mehhikos tuleb meeles pidada kahte asja: kuumust ja kõrgust. Läheme Mehhikosse veidi varem kohale, et sealse kliimaga ära harjuda. Kõrgused tähendavad seda, et meil on vähem jõudlust ning seda tuleb pidevalt meeles pidada. Sõitma peab puhtalt ja täpselt, sealjuures kiirust üleval hoides,» ütles Tänak M-Spordi pressiteenistuse vahendusel eelmisel nädalal.

Mehhiko ralli toimub 9.-12. märtsini.

Ott Tänak kohaneb Mehhiko ajavahega golfi mängides. / Ott Tänaku Facebooki leht