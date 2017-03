Putin käis MMi võistluspaigas sportlastele edu soovimas

Kõik võistkonnad on korraldajate poolt paigutatud elama parimate olümpiaküla traditsioonide kohaselt Siberi Föderaalse Ülikooli värskelt valminud ühiselamutesse, mis on ka 2019. aastal samas paigas toimuva taliuniversiaadi majutuspaigaks. Võistluspaika külastas neli päeva enne MMi algust ka Venemaa president Vladimir Putin, kes edastas täna kõigile võistlejatele ja korraldajatele oma tervituse ja edusoovid.

Eesti koondis asub võistlustulle nelja mehega - Mattis Jaama, Even Toomas, Ilmar Udam ja

Margus Hallik ning kolme naisega - Daisy Kudre, Doris Kudre ja Epp Paalberg. Treenerina on kaasas Raul Kudre ja määrdemeistrina Kuno Rooba.

Daisy Kudre võistluseelne kommentaar: «MMilt ootan tehnilisi radu ja põnevaid võistlusi. Korralduslikult on oodata läbi aegade kõige kõrgema tasemega MMi, nii et ootan võistluspäevi suure huviga. Minu peamiseks eesmärgiks on teha orienteerumistehniliselt stabiilsed ja head sõidud. Usun, et Venemaa maastik sobib mulle hästi, olen võistluste eel väga motiveeritud.»

Doris Kudre: «Olen täiskasvanute maailmameistrivõistlustel esimest korda. Kuna on oodata tehniliselt keerukaid radu, siis on minu eesmärk igal võistluspäeval teha selline sõit, et võin jääda rahule eelkõige oma kaardilugemisega ja tehnilise sooritusega. Esmamulje korraldusest on pärast esimest päeva ainult positiivne ja tundub, et tulemas on võimsalt korraldatud tiitlivõistlused.»

Esimese võistlusalana on teisipäeval kavas sprinditeade, kus Eesti au lähevad kaitsma Daisy Kudre ja Mattis Jaama.