Põhjus teada: miks Arsenali tähtmängija Liverpooli vastu pingilt alustas?

Kui esmalt rääkis Arsenali peatreener Arsene Wenger, et tegi sellise otsuse taktikaliste sündmuste tõttu, siis nüüd kirjutab BBC, et Sanchez olevat läinud meeskonnakaaslastega mängueelsel treeningul tülli ning lihtsalt sealt minema kõndinud. Tegelikult on 28-aastane ründemängija oma tujutust näidanud üles mitmetes viimastes mängudes ning sellise käitumise tõttu pole ka Arsenali mänguvorm kiita. Kui laupäeval kaotati võõrsil 1:3 Liverpoolile, siis Meistrite liigas jäädi koguni 1:5 alla Müncheni Bayernile, kellega minnakse koduväljakul taas vastamisi juba homme.

Sel hooajal on Sanchez olnud liigas 26 mängu jooksul seotud 26 väravaga, olles ise löönud 17 kolli ja jaganud üheksa väravasöötu. Viimasest neljast liigamängust on kaotatud kolm ning pärast möödunud nädalavahetust langeti Premier League’is esinelikust välja, kui hoitakse Manchester United ees ja Liverpooli järel viiendat kohta.

Sanchezi leping Arsenaliga kestab järgmise suveni ning Tšiili koondislane pole soovinud seda pikendada, mistõttu võib mees peagi Inglismaa klubist lahkuda. Teda on seni seostatud nii PSG kui ka Juventusega.