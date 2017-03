Kalev/Cramo mänedžer Veidemani lahkumisest: väga halb üllatus

Klubi mänedžeri Kaarel Sibula sõnul tuli talle tagamängija otsus väga halva üllatusena. «Ausalt öelda ma ei saa mängija ja ta agendi tegutsemisest aru. Veideman on nõus ise tasuma kopsaka väljaostusumma, mis pole sugugi väike, kuid jätta klubi ja meeskonnakaaslased raskesse seisu üleminekute tähtaja lõppemisel Eestis, eriti hetkel kus meil on head võimalused võita nii Balti kui ka Eesti liiga...,» jättis Sibul lause lõpetamata.

Meeskonna peatreener Veidemani lahkumise üle õnnelik polnud. «Me jääme päris keerulisse seisu, kuna Veideman on viimasel ajal olnud üks me võtmemängijatest. Loomulikult peame hakkama veidi oma mängu muutma, aga kohe on ukse ees otsustavad mängud Balti liigas ning meie jaoks ka väga olulised VTB Ühisliiga mitmed kodumängud,» sõnas Varrak kurval toonil.

Juhul, kui mängija soov lahkuda jääb siiski lõplikuks, soovib BC Kalev/Cramo mängijale edu uues klubis.