Hamilton ülistab vastset soomlasest tiimikaaslast: mul pole varem sellist suhet olnud

Bottas liitus Mercedesega teatavasti pärast seda, kui maailmameister Nico Rosberg teatas üllatuslikult, et lõpetab karjääri. Neli aastat, mis Rosberg ja Hamilton koos veetsid, möödusid kahe mehe vahel üsna sõjakalt, sest tihti solvati teineteist ka avalikult. Bottase suunas on aga Hamiltonil öelda vaid ilusaid sõnu. «Seni on mulle meeldinud see, kuidas Valtteri rajal käitub. Ta ei trikita, mistõttu on meie vahel täielik läbipaistvus. Mulle meeldib see,» rääkis Hamilton.

«Ma tunnen juba praegu, et mul pole kellegi teisega varem sellist suhet olnud. Ta (Valtteri Bottas) tahab endast teha kõik oleneva meeskonna jaoks ning seejuures soovin olla kindel, et toetan teda kui meie tiimi uut liiget võimalikult hästi,» lisas kolmekordne maailmameister.

Aastatel 2013-2016 Williamsi meeskonna värvides sõitnud Bottas tunnistas, et tema jaoks on üleminek uude tiimi kujunenud «suuremaks asjaks», kui ta esialgu arvas. Vastukaaluks tunnustas soomlane ka Hamiltoni. «Tagasiside, mis ta on mulle andnud, tundub igati usaldusväärne ning tema koostöö meeskonnaga sujub hästi,» sõnas Bottas meeskonnakaaslase kohta.

F1 sarja uus hooaeg algab 26. märtsil, mil sõidetakse Austraalia GP.