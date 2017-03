Veidemani agent: Raini uut mängupaika alavääristavad inimesed ei tea, millest nad räägivad

Kalevi mänedžer Kaarel Sibul avaldas täna hommikul pressiteate vahendusel pahameelt, et Veideman ja Nopponen tegid Eesti meistrile n-ö külma, sest Eesti liigas on üleminekuaken juba sulgunud ja Kalevil pole võimalust Veidemanile asendajat otsida. Nopponen tunnistas, et tal on ühest küljest Kalevist kahju, aga lepingut samas ei rikutud.

«Nii mina kui Rain oleksime olnud palju rõõmsamad, kui pakkumine oleks tulnud kuu aega varem. Isegi kaks nädalat tagasi oleks okei olnud. Mõistan Kalev/Cramo muret, sest nad nad kaotasid väga olulise mängija ja teda pole võimalik asendada. Aga Kalevi ja Veidemani vahel sõlmitud leping andis lahkumiseks võimaluse. See oli puhtalt Raini otsus ja see näitab see tema julgust. Rain on minu arvates Euroopa korvpallis tohutult alahinnatud mängija,» lausus Nopponen telefonitsi.

Veideman pole enam laps

«Ma austan Kalev/Cramot väga. Tõin Eestisse Mickell Gladnessi, kellel avanes siin hea võimalus tugevate klubide vastu mängida. Ta oleks võinud poole hooaja pealt Austraaliasse minna, aga otsustas Kalev/Cramole truuks jääda. Veelkord, mul on Kalevist kahju, aga Rain mängis seal neli hooaega ja ta saab oktoobris 26-aastaseks. Ta ei ole enam laps ja tahtis ennast uues kohas proovile panna,» lisas eestlastest ka Janar Taltsi ja Kristjan Kangurit esindav Nopponen.

Nopponen on Itaalias elanud juba aastast 1999 ja tunneb sealseid olusid suurepäraselt. Teiste seas aitas ta Itaalias kanda kinnitada just Kanguril, kes sõlmis 2010. aasta kevadel lühikese lepingu toonase tippklubi Bologna Virtusega ja mängib Itaalia kõrgliigas siiani. Tugevuselt teine liiga – Lega Due – on heaks hüppelauaks kõrgemasse seltskonda, aga Nopponen toonitas korduvalt, et Veidemani uue mängupaiga taset pole mõtet alahinnata.

Tase pole sugugi halb

«Inimesed, kes teevad Lega Due taset maha, ei tea, millest nad räägivad. Liiga on täis hea tasemega meeskondi, kellel on suur kohustus õnnestuda. Pinge on tohutu. Loomulikult on siin parem võimalus Serie A meeskondadele silma jääda, sest iga treener või peamänedžer saab Raini oma silmaga vaatama tulla. See on palju parem kui videoklippide põhjal otsuse tegemine,» kinnitas Nopponen.

«Udine Amicil on ambitsioonikas omanik, kes tahab meeskonnast teha igas mõttes tugeva klubi. Linnas on rikkalikud korvpallitraditsioonid ja kuulsin, et järgmine kodumäng on lõpuni välja müüdud. Udine peatreener on Lino Lardo, kes juhendas omal ajal Manu Ginobilit ja just tema oli treener, kes võttis Kristjan Kanguri Bolognasse vastu,» selgitas agent.

Veidemani liitumine Udinega peaks ametlikuks saama homme, kui Veideman läbib arstliku kontrolli.