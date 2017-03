Kõigest 20-aastane MMA maailmameister: naised peavad oskama end kaitsta

Pikas usutluses CNNile rääkis Lee, et ta tahtis juba varajases eas tulla kõnealusel alal maailmameistriks. Oma panuse sellele on andnud kindlasti ka tõik, et tema vanemad on MMA-treenerid, mistõttu alustas Lee väga varakult vastavate treeningutega, minnes võitluspuuri võistlema juba 6-aastaselt. Lisaks tegelevad sama spordialaga ka loo peakangelase kaks venda ning üks õde. «Tänu MMA-treeneritest emale ja isale olen õppinud elus palju ning nende kogemuste toel olengi see, kes ma täna olen,» rääkib ta.

Samas möönab Lee, et teda muudab kurvaks see, milline kuvand on MMA-l. Ta peab silmas, et inimesed mõtlevad kõnealusest spordialast kui vägivaldsest ja julmast ajaveetmise viisist, mille peamine eesmärk on vastast vigastada. Ehkki viimastel aastatel on kehtestatud võitlussarjas mitmeid eeskirju, et kaitsta sportlasi tõsiste vigastuste eest, seostab enamik inimesi MMAd ikka tema aegunud formaadiga. «Inimestel on niivõrd palju väärarusaamu. Õnneks on see spordiala, mis areneb niivõrd kiiresti, et muutub vastuvõetavamaks inimestele üle kogu maailma, mistõttu inimesed hakkavad mõistma, et see tähendab palju enamat, kui see näib olevat,» on Lee lootusrikas.

«Kui vaadata näiteks mind, siis olen lihtsalt laps, 20-aastane tüdruk. Olen professionaalne MMA-võitleja ning maailmameister. Mind võib võrrelda ka elava tunnistusega, kes purustab stereotüüpe, mis MMA-võitlejatele on külge poogitud,» tunnistas ta.

Hoolimata sellest, kas naised tahavad ronida puuri võitlema, ütleb Lee, et naised peavad oskama end kaitsta. «Võitluskunstid tähendavad niivõrd palju enam kui lihtsalt võitlemist. See annab sulle tõesti enesekindlust ning soodustab järgima tervislikku elustiili. Lisaks õpid tänu sellele end kaitsma. Kuna elame ärevas maailmas, siis usun, et kõik peaksid oskama end kaitsta,» lisas Lee.