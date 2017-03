Liverpooli ja Arsenali vastasseis on Premier League’i kõige dramaatilisem

91. minutil Georgino Wijnaldumi poolt löödud värav oli Premier League’i ajaloos 17. väravaks, mis Liverpooli ja Arsenali vahelistes duellides lisaminutitel löödud, kirjutab Sportsmail. Antud näitajaga on Liverpooli ja Arsenali vastasseis Inglismaa kõrgliiga kõige dramaatilisem.

Premier League’i ajaloos on lisaminutitel kõige rohkem väravaid löönud Arsenal. Kui lisaminutitel löödud väravate osas on Arsenali ja Liverpooli duell 17 tabamusega esikohal, siis 2. positsioonil jagavad Arsenal – Aston Villa ja Arsenal – Leicester City (mõlemas vastasseisus on löödud 12 lisaminutite väravat).