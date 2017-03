Ületati üle poole sajandi püsinud legendaarne jalgpallirekord

Seni kuulus tippmark inglasest jalgpallilegendile Stanley Matthewsile, kes 1965. aasta veebruaris esindas Stoke City meeskonda 50 aasta ja 5 päeva vanusena, kirjutab AFP.

Yokohama FC meeskonna ridadesse kuuluv Miura võttis Matthewsi käest rekordi Jaapani kõrgliiga kohtumises V-Varen Nagasaki vastu. Matš lõppes 1:1 viigiga. Miura pidas ajaloolises mängus vastu 54 minutit.

«Tegelikult ma ei tunne, et oleksin legendist möödunud. Ma võisin vanuselise rekordi püstitada, kuid ma ei ole võimeline ületama tema (Matthewsi) teisi statistilisi näitajaid,» teatas endine Jaapani koondise ründaja Miura.

15-aastaselt Brasiiliasse kolinud ja seal oma profikarjääri alustanud Miura oli tõeline täht 1990ndatel, kui ta tegi tegusid Jaapani kõrgliigas. Toona peeti teda kõige kuulsamaks Aasiast pärit jalgpalluriks.

Jaapani koondist on Miura esindanud 89 korda ja selle ajaga on ta kirja saanud 55 väravat. Koondise dressi tõmbas ta viimati selga 2000. aastal. Praeguse seisuga on ta lubanud tipptasemel jalgpalli mängida veel 10 aastat.