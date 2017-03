Tiitliteta jäänud Tyson Fury naaseb poksiringi

Fury alistas 2015. aasta novembris tiitlimatšis Klitško ning sai seejärel enda valdusesse WBA, IBFi, WBO ja IBO meistrivööd. Praeguseks on ta aga kõikidest neist ilma jäänud, kuna ta ei olnud võimeline psühholoogiliste probleemide tõttu ringi tulema, kirjutab Sportsmail.

Fury ringi naasmine ei ole siiski veel päris kindel, kuna ta kannab praegu ajutist võistluskeeldu. Furyle pandi keeld peale, kuna mees tunnistas avalikult, et kasutas regulaarselt kokaiini.

Lisaks on veel lahenduseta küsimus seoses kaks aastat tagasi antud väidetava positiivse dopinguprooviga.

Kui Fury teatas, et ta naaseb 13. mail ringi, siis oma vastase nime ta veel avalikuks ei teinud. Samas lubas ta ka selle kohta peagi rohkem infot jagada.

28-aastane Fury on profina pidanud 25 matši ning need kõik ka võitnud. 18 võitu on Fury teeninud nokaudiga.

Poksimaailm ootab praegu kannatamatult aga 29. aprilli, kui WBA, IBO ja IBFi meistrivööde peale asuvad poksima Vladimir Klitško ja Anthony Joshua.

