Ametlik: Rahvusvaheline suusaliit kaebas Johaugile määratud leebe karistuse edasi

Keelatud aine kasutamisega vahele jäänud Johaugile määras 13 kuu pikkuse keelu Norra Antidopinguliit, kuid nii Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel (ROK), Rahvusvahelisel Suusaliidul (FIS) kui ka Maailma Antidopingu Agentuuril (WADA) on õigus otsus vaidlustada ja pöörduda Spordikohtusse. Kui eile teatas ROK, et nemad otsust edasi ei kaeba, siis Norra meedia vahendas täna hommikul, et FIS on otsustanud teisiti käituda ning pöörduda Spordikohtu poole.

«Olen väga pettunud. Lootsime sellele asjale joone alla tõmmata,» tunnistas otsuse järel Johaugi mänedžer Jørn Ernst. «Ka tema (Johaug) on loomulikult väga pettunud, kuid nüüd peame lihtsalt ootama, mis edasi saab. Järgmisele hooajale ette vaadates kavatseme senikaua jätkata sama treeningplaaniga,» lisas Ernst, kes loodab, et Spordikohus ei rahulda FISi edasikaebamist ning Johaugi võistluskeeld lõppeks endiselt selle aasta novembris. See tähendaks, et norralanna saaks seejärel vormi koguda MK-sarjas ning osaleda 2018. aasta veebruaris peetavatel olümpiamängudel. Kui Spordikohus otsustab aga Johaugi karistust pikendada, ei pruugi ta OMile pääseda.

Johaug jäi eelmisel aastal dopingukontrollis vahele anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega. Sportlase enda sõnul sattus aine organismi, kuna ta kasutas päikesest põlenud huulte raviks kreemi nimega Trofodermin, mis sisaldab muuhulgas ka klostebooli.