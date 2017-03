NBAs jäeti kohtumine kummalisel põhjusel pidamata

Minnesota koduks oleva Target Centeri korvpallipõranda alla on hetkel paigaldatud jää, sest peagi võõrustab spordihall suurt show'd Disney on Ice ning samuti asutakse seal pidama ülikooli jäähoki matše. Kuna hetkel on Minneapolises ootamatult soe ilm, asus jää veidike sulama ning kuigi kodumeeskonna mängu korraldajad proovisid tekkinud vett kokku lükata ning spordihoones temperatuuri alandada, leiti siiski, et põrand on ohtlikult märg ja nii lükati kohtumine edasi.