Arsenal keelab oma staaril konkurentide juurde minna

Kuulujuttude kohaselt tahab Sanchez, kes on hetkel 20 väravaga Arsenali selle hooaja suurim väravakütt, pärast ebaõnnestunud läbirääkimisi Londoni klubist lahkuda. Tšiili koondislane paistab lootvat, et saab oma karjääri jätkata Inglismaal, sest väidetavalt on temast huvitatud nii Manchester City kui ka Chelsea.

Inglismaa meedia kohaselt ei plaani aga Arsenal minna seda rada, et 28-aastane ründaja saaks ühineda mõne nende konkurendiga, ning väidetavalt ütlesid klubi esindajad Sanchezesele, et on nõus suvise üleminekuakna jooksul müüma teda vaid väljapoole Inglismaad. Kuulujuttude järgi on seega Sancheze kõige potentsiaalsemaks uueks koduklubiks kas Pariisi Saint-Germain või Juventus.