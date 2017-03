Johaugi advokaat: FISil polnud edasikaebamiseks põhjust

Norra Antidoping määras Johaugile 13 kuu pikkuse karistuse, kuid FIS leidis, et tegemist on liiga lühikese ajaga ja nii kaevati otsus Rahvusvahelisse Spordikohtusse (CAS). Hjort väitis, et tema arust ei olnud FISi käitumisel alust.

«FISil ei olnud mingit põhjust selle otsuse edasikaebamiseks,» väitis Hjort Norra rahvusringhäälingule. «Algne otsus oli piisavalt karm ja ületas ka CASi nägemuse. Seetõttu ei näe ma mingit põhjust edasikaebamiseks,» lisas Johaugi advokaat.

Kui CAS otsustab FISi apellatsiooni rahuldada ja Johaugile pikema karistuse määrata, võib see norralanna eemale jätta järgmise aasta veebruaris peetavalt OMilt. Praeguse seisuga lõppeb Johaugi 13 kuu pikkune karistus käesoleva aasta novembris.