Hea uudis spordisõpradele: müügile tulid Pyeongchangi taliolümpia piletid

XXIII taliolümpiamängud toimuvad 9.–25. veebruaril 2018 Pyeongchangi Gangwon'i provintsis Lõuna-Koreas. «Just praegu on õige aeg reisiplaanide tegemiseks, kuna olümpiamängudele sõitmiseks on lennupiletite ja majutuse nõudlus alati väga suur. Parima valiku ja hinnad saavad need, kes kiiresti reisiplaanid paika panevad ja broneeringud teevad,» kommenteeris olümpiamängude piletite ametliku edasimüüja Estraveli rühmareiside projektijuht Anu Aedmäe.

Lisaks avatseremooniale saab osta pileteid nende alade võistlustele, mille puhul on lootust näha võistlemas Eesti sportlasi. Eesti spordihuvilised ootavad põnevusega freestyle'i ehk vigursuusatamise olümpiavõistlusi, kuna loodetavasti asub esimest korda olümpial võistlema Kelly Sildaru. Lisaks on müügil piletid murdmaa- ja laskesuusatamise, suusahüpete, iluuisutamise, jäähoki, curling'i ja kiiruisutamise võistlustele.

Estravel on olümpiamängude pileteid müünud 2009. aastast alates. «Kõige populaarsem oli 2012. aastal Londonis toimunud suveolümpia, kuhu müüsime 1400 piletit. Viimati toimunud taliolümpiale Sotšisse müüsime 300 piletit ning prognoosime, et Pyeongchangi olümpiale ostetakse samas suurusjärgus pileteid,» lisas Aedmäe. Olenevalt spordialast või sündmusest ja pileti kategooriast jäävad piletite hinnad vahemikku 19 kuni 725 eurot.