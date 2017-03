Täna: Napolit ootab Meistrite liigas Reali vastu üliraske ülesanne

Enne mängu:

Napoli - Madridi Real (avamäng 1:3)

Napoli asus võõrsil küll Reali vastu Lorenzo Insigne väravast juba 8. minutil juhtima, ent peagi vastas Karim Benzema ning Toni Kroosi ja Casemiro väravad teisel poolajal tõid Realile 3:1 võidu. Samas tähendab võõrsil löödud värav, et Napolile piisab edasipääsuks kodus 2:0 võidust.

Nädlaavahetusel alistas Napoli koduliigas võõrsil 2:1 AS Roma ja on endiselt teise koha konkurentsis, jäädes tabeli kolmandana Romast maha vaid kahe punktiga. Real on aga koduliigas loovutanud liidrikoha Barcelonale, sest esmalt kaotati Valenciale 1:2, seejärel päästeti 0:2 kaotusseisust Villarreali vastu 3:2 võit ning tuldi tänu Cristiano Ronaldo väravatele viimase viie minutiga kodus Las Palmase vastu välja 1:3 kaotusseisust. Pärast 3:3 viiki saadi viimaks üks kindlam võit, kui viimases liigavoorus alistati 4:1 Eibar.

Arsenal - Bayern (avamäng 1:5)

Londoni klubi edasipääsuvõimalused on taas pea olematud, sest avamängu suur kaotus tähendab, et neil tuleks Bayernile lüüa vähemalt neli väravat. Ehkki Alexis Sanchez suutis Münchenis pärast Arjen Robbeni tabamust viigistada, tõid Robert Lewandowski, Thiago Alcantara ja Thomas Müller lõpuks Bayernile kindla võidu.

Arsenal on neljast viimasest liigamängust kolm kaotanud ja võitleb esinelikusse püsimajäämise nimel. Bayern on samal ajal Saksamaal tavapäraselt võimsas hoos, olles kõigis sarjades 17 mängu järjest kaotuseta. Neist 17 kohtumisest on võidetud 15, viimati pidi Bayern kaotusekibedust tunnistama 23. novembril, kui Meistrite liigas jäädi 2:3 alla Rostovisse.