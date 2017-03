Küünarnukiga vehkinud Ibrahimovic peab kolme mängu kõrvalt vaatama

Ibrahimovici karistati selle eest, et ta lõi laupäevases 1:1 viigimängus Bournemouthi vastu vastaste kaitsjat Tyrone Mingsi õhuvõitluses küünarnukiga pähe. Pisut varem oli Mings murul lebavast Ibrahimovicist üle hüpates rootslast jalaga pähe tabanud.

Jalgpalliliit algatas distsiplinaarjuurdluse ka Mingsi suhtes, ent Bournemouth andis teada, et kavatseb plaanitava kolmemängulise karistuse apelleerida. Vastavalt Inglismaa alaliidu reeglitele tähendab see, et apellatsiooni tagasilükkamise korral võib Mings saada koguni neljamängulise keelu.

Ibrahimovic saab Unitedi neljapäeval toimuvas Euroopa liiga kohtumises Rostoviga küll mängida, aga peab seejärel vahele jätma esmaspäeval toimuva karikasarja veerandfinaalkohtumise Chelseaga, samuti liigamängud Middlesbrough' ja West Bromiga. Sel hooajal on rootslane löönud Unitedi eest kõikides sarjades 26 väravat ning on sellega ka selgelt meeskonna suurim väravakütt.