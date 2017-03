Arsene Wenger pärast 1:5 kaotust: kohtunik oli tülgastav

Arsenal kaotas Bayernile mõlemad kaheksandikfinaalmängud 1:5 ja langes koondtulemusega 2:10 konkurentsist. Wengerile ei meeldinud aga peakohtuniku Anastasios Sidiropoulose otsus mitte anda väljakuperemeestele 1:0 eduseisus penaltit. Seejärel määras kreeklane penalti hoopis Bayerni kasuks, kui Koscielny kukutas karistusalas Robert Lewandowski.

«Penalti ja punane kaart olid täiesti põhjendamatud ja skandaalsed. Kohtunik tegutses vastututstundetult – olen väga vihane ja pettunud,» vahendab BBC Wengeri sõnu.

Ehkki Arsenali 2:10 üldkaotus märgib Inglismaa klubide kõigi aegade suurimat lüüasaamist Meistrite liigas, pidas Wenger skoori ebaõiglaseks. «Raske on mõista, mis juhtus. Pean endiselt kordama, et minu meeskond näitas meeletut võitlusvaimu ja mängis väga hästi. Tulemus ei peegelda meiepoolset vaprat võitlust,» leidis prantslane.

Wnger lisas, et Arsenal pidanuks avapoolajal kindlasti penalti saama, kui Xabi Alonso kukutas karistusalas Theo Walcotti. Samuti oli Lewandowski tema arvates Koscielny eemaldamiseni viinud olukorra eel suluseisus. Sidiropoulos näitas esialgu Koscielnyle kollast kaarti, ent muutis pärast lisakohtunikuga konsulteerimist otsust ja otsis taskust välja punase kaardi.

«Seda ei saa ju tõsiselt võtta. Kui näed nii tähtsates mängudes sellist käitumist, on see läbinisti tülgastav. Mul on kahju inimestest, kes maksid piletiraha ja tulid mängu vaatama, ent nägid midagi niisugust,» lisas Wenger.

Arsenal kaotas koduväljakul nii suurelt viimati 1998. aasta novembris, kui liigakarikasarjas jäädi 0:5 alla Chelseale. Vaid korra on Meistrite liigas järgmisesse ringi pääsetud suurema koondskooriga, kui 2009. aastal alistas Bayern ise Lissaboni Sportingu kahe mängu kokkuvõttes 12:1. Bayern on nüüd Meistrite liigas löönud Arsenali võrku 26 palli.

Inglismaa ajalehed reageerisid tulemusele tuliselt: The Express pealkirjastas mängust rääkiva uudise esiküljel avamängule viitavat sõnadega «Taas häbi», Times kirjutas «Wenger jõudis kõigi aegade madalpunkti», The Sun ja ajaleht «i» kasutasid aga ära Arsenali fännide aina kasvavat pahameelt Wengeri suhtes ning pealkirjastasid oma esikaaned lausega «Wenger välja», lisades väiksemas kirjas täpsustuse «Meistrite liigast».