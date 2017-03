Serena Williams on sunnitud esireketi koha võitluseta loovutama

Indian Wellsis kaks korda võitnud Williams tõusis tagasi maailma esireketiks jaanuaris, kui võitis Austraalia lahtised ja sai enda valdusesse rekordilise 23. suure slämmi tiitli. 35-aastane ameeriklanna pidanuks esireketi koha säilitamiseks jõudma Indian Wellsis vähemalt poolfinaali, kuid põlvevigastus sunnib teda aega maha võtma, vahendab Eurosport.

«Ma pole saanud põlvetrauma tõttu treenidagi ja mul on väga kahju, aga ma ei saa kaasa teha. Püüan positiivset meelt säilitada ja võimalikult ruttu väljakutele naasta,» teatas Williams turniiri kodulehe vahendusel. Indian Wellsi põhiturniir, kuhu pääses ka Anett Kontaveit, algab täna. Miami Open, kus Williams on jäänud löömatuks koguni kaheksal korral, peetakse aga 20. märtsist 2. aprillini.

Williams ei mänginud Indian Wellsis kuni 2015. aastani, sest 2001. aasta finaalis vilistas osa pealtvaatajaid ta välja ning solvas rassistlikult teda ja tema perekonda. Publiku kohatu käitumise põhjuseks oli Serena õe Venus Williamsi loobumine nende omavahelisest poolfinaalist kõigest loetud minutid enne mängu algust.

