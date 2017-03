Lewis Hamilton: selle hooaja soosik on Ferrari

Hamiltoni tööandja Mercedes on sarja viimased kolm aastat valitsenud ning hooajaeelsete testide avanädalal oldi samuti kiired, sõideti välja parim aeg ning läbiti hulgaliselt ringe, vahendab Autosport. Nüüd ollakse aga taas Barcelona testirajal ning eilse päeva jooksul pidi Hamiltoni üle elama pettumuse, kui auto põhja tekkis mõra ning britt pidi suurema osa ajast boksis istuma.

Ajakirjanikega rääkinud Hamilton avalikustas, et tema meelest on tänavu parim võimalus hoopis Ferraril. «Nemad on soosikud, mitte meie. Peame neil silma peal hoidma, sest nad teevad praegu väga head tööd,» sõnas britt. «Ka Red Bull tundub päris tugev. Järgmised paar päeva ja eriti järgmised paar nädalat annavad aimu, mis juhtuma hakkab, kuid avaetapp tuleb kindlasti tasavägine. Aegu vaadates tundub, et Ferrari on kiireim ja meie kohe nende kannul. Aga ka Red Bull ei jää kaugele,» rääkis Hamilton.

Vormel-1 sarja avalöök antakse 26. märtsil Austraalias.