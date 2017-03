Täna: Barcelona peab Meistrite liigas edasipääsuks ajalugu tegema

Enne mänge:

Barcelona - PSG (avamäng 0:4)

Kui Euroopas on üks meeskond, kes võib avamängu 0:4 kaotuse järel veel edasipääsulootusi hellitada, on see just Barcelona. Viimastes liigamängudes on oldud vägevas hoos, sest esmalt alistati 2:1 nii Leganes kui ka Madridi Atletico, seejärel võideti aga 6:1 Sporting Gijoni ja viimati 5:0 Celta Vigot. Ühtlasi trügiti koduses liigatabelis mööda Madridi Realist ja ollakse esikohal.

PSG on aga samuti Prantsusmaal tiitliheitluses, jäädes liidrist Monacost maha vaid kolme punktiga. Marseille Olympique'ile tehti tuul alla skooriga 5:1 ning viimati alistati kodus minimaalse skooriga 1:0 Nancy. Barcelona peab täna õhtul tegema ajalugu, kuna varem pole ükski meeskond pärast avamängu neljaväravalist kaotust edasi pääsenud.

Dortmund - Benfica (avamäng 0:1)

Dortmundi meeskond kontrollis esimest kohtumist kindlalt, ent oma väravavõimalused jäeti järjepidevalt kasutamata ning tagatipuks luhtas Pierre-Emerick Aubameyang ka penalti. Benfica ei jätnud sakslaste lohakust karistamata ja 48. minutil lõi Kostas Mitroglou mängu ainsa värava.

Pärast seda on Dortmund võtnud koduliigas järjest kolm võitu, alistades nii Wolfsburgi kui ka Freiburgi 3:0, viimati oldi Leverkuseni Bayerist üle aga koguni 6:2. Benfica on samal ajal samuti võidulainel püsinud, seljatades järgemööda Braga, Chavesi ja Feirense. Ühtekokku on Lissaboni meeskond võitnud kõigis sarjades järjest seitse viimast mängu.