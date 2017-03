Max Verstappeni murelik isa: olukord hakkab kontrolli alt väljuma

«Ta ei saa enam mitte kuskile minna, sest ta tuntakse igal pool ära. Tema õlgadel on väga suur raskus,» rääkis Jos Verstaapen Hollandi telekanalile L1 antud intervjuus. «Olukord ei ole enam Maxile kasulik. Ta töötab kuus ja pool päeva nädalas, puhkamiseks jääb seega vaid pool päeva. Ja see pole hea, et ta pidevalt uudispealkirjades on.»

Siiski usub Jos Verstappen, et Max on võimeline MM-tiitli nimel võitlema – ainult mitte sel aastal. «Usun, et tal teeb hea hooaja, kuid ilmselt peame veel aastakese ootama, enne kui ta hakkab tiitlit jahtuma,» arvas Verstappen.

Red Bullil kihutav Max Verstappen sai mullu MM-sarja kokkuvõttes viienda koha, võites Hispaania etapi. Lisaks tõusis pärast neljandat etappi Toro Rossost Red Bulli kolinud noor hollandlane veel kuuel korral poodiumile.